Потомки нацистов заняли руководящие посты в ФРГ и предъявляют всем претензии в духе уже четвёртого рейха - так глава нашего МИДа прокомментировал воинственную риторику Берлина в адрес Москвы. Сергей Лавров отметил, что нынешнее поколение европейцев плохо выучило уроки истории. И выразил надежду на то, что для них не останется незамеченным разумный подход Вашингтона, который включает в себя готовность к диалогу.

Точной даты очередной встречи в Стамбуле пока нет. Киев утверждает, что переговоры пройдут 23 июля. Источники российских СМИ, говорят о 24-м. Пресс-секретарь российского президента заявил, что пока график не утвержден. Однако, по словам Дмитрия Пескова, переговоры, безусловно, состоятся. Причем в самое ближайшее время.

"Помимо других вопросов, конечно, надо будет обсуждать те самые проекты меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда. Поэтому сначала предстоит много поработать перед тем, как уже в предметном плане говорить о возможности каких-то встреч на высоком и высшем уровне", - сообщил он.

В Кремле ещё раз напомнили о том, что Зеленский сам себе запретил встречаться с Путиным. И пока эту норму никто не отменил. Оттого все заявления главаря киевского режима насчет личных переговоров с президентом России - лишь бесперспективное сотрясание воздуха. Однако в Стамбул украинская делегация все же поедет. Её состав Зеленский уже согласовал.

"Я поручил сформировать делегацию для переговоров с российской стороной. Возглавит делегацию Рустем Умеров, в состав делегации войдут представители украинской разведки, МИДа Украины и моего офиса", - сообщил Зеленский.

Киев всеми силами пытается продемонстрировать президенту США, что Украина якобы за мир. Правда, те шаги, что предпринимает режим, говорят об обратном. Речь и про террористические удары по территории России. И про закупку оружия. Новоиспеченный министр обороны Шмыгаль уже согласовывает график на следующий год, умоляя союзников дать ещё денег.

"Я очень надеюсь, что тот разумный подход, который в этой ситуации проявила администрация Трампа, включающий в себя готовность к диалогу, готовность слушать и слышать, он все-таки не останется не замеченным европейцами несмотря на все вот нынешние дискуссии о том, что нужно снова и снова вооружать киевский режим", - заявил Сергей Лавров, министр иностранных дел России.

Пока, впрочем, этого не наблюдается. Великобритания собирается выделить Киеву дополнительные 700 миллионов фунтов-стерлингов. Германия оплатит часть американских систем ПВО Patriot. Еще одну установку для Украины приобретёт Норвегия. Но в целом активность, действительно, крайне вялая, отмечают эксперты, что вызывает резонные вопросы, сможет ли Европа в одиночку тянуть Украину.

"Это всё выглядит как пустая болтовня. Даются обещания, и на этом, похоже, всё заканчивается. И если вы спросите меня, будет ли Европа поставлять оружие в таких масштабах, в каких это делали США? Мой ответ — нет", - уверенно заявляет Марек Ласкович, британский эксперт.

В европейских столицах, поддерживающих войну, похоже по-прежнему верят, что президент США одумается. А вот его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон так не считает.

"Трамп планирует путь отхода. Он удовлетворил немедленные просьбы о помощи со стороны защитников Украины, оказавшихся в затруднительном положении, но избежал долгосрочных обязательств. К концу этого 50-дневного срока президент США сможет найти оправдания для бездействия против России и умоет руки", - утверждает Болтон.

Пресса уже пытается отговорить президента США от такого шага. Bloomberg пугает Трампа, что Украина при таком исходе станет для него тем же, чем стал Афганистан для Байдена. Сравнение это, отнюдь, не в пользу киевского режима, который тоже рассчитывает на то, что Штаты его не бросят. И продолжат давать оружие и деньги, тратить которые теперь можно абсолютно бесконтрольно. Сегодня Верховная рада ограничила полномочия НАБУ, органа, который подчинялся американцам и хоть как-то расследовал коррупционные преступления на Украине. Теперь же эту структура подчиняется Зеленскому.