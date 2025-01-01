Точный лунный календарь для комнатных растений на август 2025 года

Август для комнатных растений — месяц переходный. Солнце по-прежнему активно, но ночи уже становятся прохладнее, особенно у открытых окон. Не менее важны и фазы Луны: правильно подобранный день может существенно повлиять на растение. Не ошибиться поможет лунный календарь от редакции "ТВ Центра".
Растущая Луна: 1-8 и 25-31 августа;
Полнолуние: 9 августа;
Убывающая Луна: 10-22 августа;
Новолуние: 23 августа.
На растущей Луне растения активизируются: развиваются побеги, формируются новые листья, корневая система готова к пересадке в новую почву. Это время подходит для пересадок, подкормок, укоренения черенков. Особенно хорошо переносят пересадку в этот период пеларгонии (герань), фикусы, кротоны, сенполии (комнатные фиалки) и все быстрорастущие виды.
Убывающая Луна больше подходит для санитарного ухода: обрезки, удаления сухих листьев, промывки от вредителей. Также в это время хорошо проводить обработку от грибков, менять верхний слой почвы или проводить щадящую пересадку растений с повреждёнными корнями.
Новолуние — период покоя. В эти дни не стоит ничего пересаживать или черенковать. А вот полнолуние (9 августа) — момент нестабильный: даже здоровое растение может плохо отреагировать на вмешательство. Лучше просто понаблюдать за зелёными питомцами и дать им отдых.
Удачные дни для пересадок и посадок приходятся на фазы растущей Луны. С 25 по 31 августа можно укоренять черенки, пересаживать новые экземпляры из магазинов, вносить комплексные удобрения.
Эти дни хороши и для работы с декоративно-лиственными видами, и с цветущими комнатными растениями. Также это период, когда стоит планировать обрезку побегов.
Не рекомендуются любые активные действия 9 августа (полнолуние). В этот день растения особенно чувствительны к внешнему вмешательству. Пересадки 23 августа, в новолуние, могут привести к гибели растения. В эти дни лучше просто наблюдать за растениями.
1–3 августа — пересадка фикусов, диффенбахий, монстер, пеперомий. Хорошее время для укоренения черенков колеусов и традесканций.
4–7 августа — пересадка цветущих: антуриумов, спатифиллумов, бегоний, а также сенполий (домашних фиалок).
10–14 августа — удаление сухих листьев и побегов у драцены, хлорофитума, пальм. Профилактическая обработка от щитовки и паутинного клеща.
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15–20 августа — замена верхнего слоя почвы у кактусов и суккулентов, обновление декоративной мульчи.
25–28 августа — пересадка молодых растений, которые только что куплены и требуют перехода из транспортировочной земли.
29–30 августа — подкормка цветущих орхидей и глоксиний, рыхление, замена субстрата у эпифитных видов (например, бромелий).