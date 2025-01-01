Лунный календарь покупок на август 2025 года: благоприятные дни для трат

Август обещает быть непредсказуемым как в погоде, так и в финансовых вопросах. Влияние лунных фаз на нашу активность, настроение и даже склонность к спонтанным приобретениям проявляется особенно ярко в период смены сезонов. На стыке лета и осени важно быть внимательными к своим желаниям и потребностям, особенно если речь идет о крупных тратах. Для тех, кто хочет совершать покупки осознанно и с наибольшей пользой — лунный календарь "ТВ Центра".

Начало месяца

Первые дни месяца проходят под знаком растущей Луны. С 1 по 8 августа возрастает активность, появляется желание обновить гардероб, купить что-то "на будущее" или вложиться в улучшение быта. Это подходящее время для покупки техники, мебели, товаров для дома, а также вложений в обучение или хобби. Можно тратить деньги на бьюти-процедуры, парфюмерию, одежду.

Полнолуние

Однако уже 9 августа наступает полнолуние. В этот день очень легко поддаться соблазнам и импульсам: покупки могут оказаться ненужными или слишком дорогими. Лучше переждать, особенно если речь о значительных суммах. Полнолуние требует трезвости и осторожности: пересмотрите бюджет, оцените реальные потребности, и не спешите бежать в магазин.

Убывающая Луна

С 10 по 21 августа Луна начнет убывать. Это хорошее время для походов по распродажам и покупок товаров со скидкой. Можно обновлять бытовые мелочи, покупать вещи повседневного использования, особенно если они нужны прямо сейчас. Финансовые операции, в том числе возврат долгов или оплата счетов, в эти дни проходят легче. А вот брать в долг на убывающей Луне лучше не стоит.

Новолуние

Новолуние 22–24 августа не подходит для крупных сделок и серьезных расходов. В эти дни снижен уровень энергии и интуиции, а покупки часто бывают продиктованы усталостью или раздражением. Лучше перенести важные решения на несколько дней позже.

Растущая Луна

С 25 по 31 августа Луна снова растет. В это время возвращается активность и желание обновлений. Подходящий период для долгосрочных инвестиций, покупки техники, планирования ремонта или путешествий.