Точный лунный календарь стрижек и ухода за волосами на август 2025 года

Август требует особенно внимательного отношения к волосам. В этот период они часто становятся сухими, теряют блеск и эластичность. Важно не только выбирать правильные средства ухода, но и учитывать влияние лунных фаз. Когда стоит идти к парикмахеру, а когда лучше воздержаться от любых манипуляций с причёской — в лунном календаре от "ТВ Центра".

Фазы луны в августе 2025 года

Растущая Луна: с 1 по 8 августа и с 24 по 31 августа,

Полнолуние - 9 августа,

Убывающая луна - 10 - 22 августа,

Новолуние - 23 августа

Общие рекомендации

На растущей Луне, которая продлится с 1 по 8 августа, а затем вновь с 24 по 31 августа, хорошо делать стрижки, если надо ускорить рост волос. Даже минимальное подравнивание кончиков может улучшить общее состояние причёски. Это время также подходит для укрепления и восстановления: питательные маски, обёртывания с маслами, ламинирование. Период убывающей Луны — с 10 по 21 августа — наоборот, хорош для тех, кто предпочитает сохранить форму надолго или хочет замедлить рост волос, например, после короткой стрижки. Это подходящее время для борьбы с секущимися кончиками, перхотью и излишней жирностью кожи головы.

Полнолуние — 9 августа — время неоднозначное. Волосы могут повести себя непредсказуемо: окрашивание даст неожиданный оттенок, а стрижка может не оправдать ожиданий. В новолуние 23 августа лучше не планировать никаких процедур: в это время организм ослаблен, и любые вмешательства, даже самые щадящие, могут отразиться на состоянии волос не лучшим образом.

Благоприятные дни

Особенно хорошими для стрижек и ухода станут 2, 3 и 6 августа. В эти дни растущая Луна поможет волосам быстрее восстанавливаться и обретать силу. 7 и 8 августа, 25 и 26 августа: стрижка в эти даты не только порадует результатом, но и будет способствовать улучшению структуры волос. Для процедур по укреплению корней и избавлению от ломкости хорошо подойдут 11, 12 и 14 августа. Окрашивание можно планировать на 16 и 17 августа — в эти дни краска ложится ровнее, а оттенок дольше сохраняет насыщенность.

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Неблагоприятные дни

С осторожностью следует подходить к манипуляциям с волосами в дни полнолуния и новолуния — 9 и 23 августа. Даже привычная стрижка может не только не порадовать, но и принести разочарование. Нежелательно проводить процедуры 13, 18 и 21 августа — в эти дни волосы особенно восприимчивы к стрессу. Лучше отложить посещение парикмахера и дать волосам передышку.

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