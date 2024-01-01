Сын в церкви отчитал Наташу Королеву и поставил в неудобное положение жену

Наташа Королева отвела сына и невестку в храм. В церкви Архипу было явно не удобно за поведение мамы, которая не могла расстаться с телефоном.

Жена же Архипа так вдохновилась иконами и обстановкой вокруг, что решила задать парню важный вопрос. Мелисса не видела, что ее муж злится из-за мамы, поэтому и подумать не могла, в каком неудобном положении окажется.

"А мы венчаться будем?" — поинтересовалась красавица-блондинка у мужа.

Вопрос невестки сняла на видео и опубликовала на своей странице в соцсети Королева. Вот только ответ Архипа никто так и не услышал. Молодой человек даже не обратил внимания, что ему говорит жена. Именно в тот момент Глушко-младший решил, что пора сделать матери замечание.

"Не снимай, здесь нельзя снимать", — отчитал шепотом Королеву сын. А Мелиссе пришлось краснеть за свой напор. Видимо, она была бы не против закрепить брак с возлюбленным.

Напомним, Архип и Мелисса поженились 21 августа 2024 года в Санкт-Петербурге. На торжество не приехали родители невесты, зато Королева и Сергей Глушко воспользовались случаем и отметили годовщину своего бракосочетания.