В Госдуме предложили удлинить работающим пенсионерам отпуск на 14 дней

Депутаты Государственной думы от фракции "Справедливая Россия — За правду" разрабатывают поправки в Трудовой кодекс, предусматривающие предоставление дополнительных 14 дней оплачиваемого отпуска работающим пенсионерам. Об этом рассказал во вторник, 22 июля, лидер партии Сергей Миронов.

Парламентарий пояснил в своем Telegram-канале, что с соответствующими предложениями обращаются граждане — "введение этой льготы будет справедливым решением", ведь работающие пенсионеры вносят заметный вклад в экономику, а в условиях дефицита кадров их опыт очень востребован.

Работающие пенсионеры заслуживают особого внимания и поддержки, поэтому депутаты намерены внести законодательную инициативу о праве работающих пенсионеров на дополнительный оплачиваемый ежегодный отпуск продолжительностью до 14 календарных дней, подчеркнул политик.

Ранее Миронов отмечал, что в России нужно установить ежеквартальную индексацию пенсий, чтобы размер пенсий не отставал от роста цен. Политик обещал, что он и его однопартийцы будут вновь поднимать вопрос о ежеквартальной индексации пенсий — это эффективная мера социальной поддержки старшего поколения.

В Социальном фонде тем временем напомнили, что для выхода на пенсию по старости нужны 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов. Размер пенсионного коэффициента можно увеличить на 45%, если выйти на пенсию с отсрочкой в пять лет.