Москвичей предупредили про последний самый теплый день года

Среда, 23 июля, завершит период самых теплых, с точки зрения климата, дней московского года. Об этом предупредил метеоролог Михаил Леус.

Как написал специалист в своем Telegram-канале, уже с четверга, 24 июля, температура снизится на одну десятую и продолжит эту тенденцию вплоть до 18 января. Затем столбик термометра замрет на несколько дней, а с 3 февраля вновь начнет расти.

Однако лето еще порадует жителей и гостей Москвы теплом, пообещал Леус. В ближайшие дни температура будет повышаться, а дожди — ослабевать. В четверг ожидается до 28 градусов, а в пятницу, столбики термометров вплотную приблизятся к 30-градусной отметке. Солнечно и до 28 градусов будет в столичном регионе также в предстоящие выходные.

Однако в воскресенье, 27 июля, очередной фронтальный раздел вернет в столицу грозовые дожди и на градус понизит температуру.

Тем временем в Москве и Подмосковье до вечера 22 июля сохраняется повышенный, "желтый", уровень погодной опасности, введенный из-за ожидающейся грозы, следует из прогностической карты предупреждений на официальном сайте Гидрометцентра России.

Предыдущий разгул стихии принес немало проблем жителям целого ряда российских регионов. Режим чрезвычайной ситуации был введен в одном из районов Кабардино-Балкарии — селевой поток разрушил мост на федеральной дороге, которая ведет к Эльбрусу.