Путин выразил соболезнования в связи со смертью главы ВС России Подносовой

Президент России Владимир Путин направил супругу и сыну председателя Верховного суда Ирины Подносовой соболезнования и слова поддержки в связи с ее кончиной. Об этом во вторник, 22 июля, рассказали в пресс-службе Кремля.

Как следует из соответствующей телеграммы на официальном сайте главы государства, Владимир Путин напомнил, что много лет знал Ирину Подносову как принципиального и порядочного человека, а также высококлассного профессионала.

Президент подчеркнул, что в качестве главы Верховного суда Ирина Леонидовна твердо и последовательно отстаивала верховенство закона, честно служила Отечеству и российскому народу.

71-летняя Ирина Подносова, возглавлявшая ВС России с 2024 года, умерла в Москве. По некоторым данным, она страдала от онкологического заболевания. Ирина Леонидовна остается единственной женщиной, которой было доверено председательствовать в Верховном суде России.

Исполняющим обязанности председателя Верховного суда назначен заместитель Подносовой Юрий Иваненко, также занимающий должность председателя Судебной коллегии по экономическим спорам ВС России.