Гадкий поступок Павла Прилучного по отношению к дочери от Муцениеце вызвал недоумение: "Отыгрался на девочке?"

Агата Муцениеце и Петр Дранга на днях устроили вечеринку, на которой узнали пол своего ребенка. На праздник пришел даже сын актрисы, хотя они долго не общались.

Казалось, что больше всех воссоединению семьи была рада малышка Мия. Девочка выставляла каждый момент вечеринки на своей странице в соцсети. А через несколько часов поклонники Муцениеце заметили, что Павел Прилучный отписался от дочери, тогда как девочка по-прежнему подписана на него.

Пользователи Сети тут же назвали поступок актера гадким. Люди недоумевают, что может стоять за этим решением. Самая популярная версия, Прилучный просто не выдержал потока теплого контента с бывшей женой в главной роли. Еще одно популярное предположение — Павел ни при чем, просто его телефон попал к Зепюр Брутян, и она случайно не туда нажала.

"100% потом скажет, что это происки Агаты, чтобы его подставить. И опять в суд подаст"; "Да это Зиппи случайно удалила, когда чистила контакты Паши, а как исправить не знает"; "Как ребенок себя ведет, истерит, обижается";"Не смог испортить праздник Агате и отыгрался на девочке?"; "Насколько надо быть… Дочка-то по сути что ему сделала?", — обсуждают поступок Прилучного пользователи Сети.