Россия готова возобновить диалог с Европой, когда завершится ее период "международного оборзения". Такое заявление сделал во вторник, 22 июля, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как подчеркнул дипломат, "те, кто разорвал с нами отношения в ущерб своим народам, нанеся колоссальные финансовые и репутационное потери", пусть после осознания собственных ошибок "приходят к нам и предложат, с чем они пожаловали, а мы будем решать в зависимости от наших интересов".

Позднее Лавров пояснил, что не может подобрать других слов в отношении действий Европы, поэтому решил описать ситуацию каламбуром: "Сейчас, когда Европа остервенела, они сейчас являются частью "международного оборзения" по отношению к Российской Федерации" (цитаты по ТАСС).

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что до сих пор Москва не получала никаких сигналов от Европы о готовности к диалогу — со стороны европейских лидеров пока не прослеживается желания организовать переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал как можно дольше сохранять память о мерзкой русофобии Европы. Политик заявил, что нужно ненавидеть европейцев "так сильно, как умели предки", поскольку ненависть — важнейшее оружие, позволяющее двигаться к ее противоположности – любви к тем, кто ее достоин.