Пенсионерка обокрала спящего подростка в подъезде в Кирове

Пожилая женщина в Кирове тайком забрала у спящего в подъезде подростка мобильный телефон, кошелек и рюкзак. Об этом рассказали в областном управлении Министерства внутренних дел России.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что возрастная женщина сначала перешагивает через спящего на ступенях в подъезде подростка, но затем, обернувшись на камеру наблюдения, вернулась. Забрав что-то из рук спящего, дама уложила это в собственную сумку.

На этом история не завершилась: выйдя из подъезда, пожилая женщина заметила рюкзак и прямо под установленной над входом видеокамерой переложила из него в свою сумку кошелек и зонт. После недолгого размышления дама решила присвоить и сам рюкзак.

Ущерб, причиненный действиями пожилой преступницы, оценивается в 18 тысяч рублей. Полицейские просят всех, кто узнает на кадрах даму, сообщить правоохранителям. Контактные данные указаны в Telegram-канале кировского главка МВД.

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