В России проходит конкурс "Успешный патент — 2025"

Роспатент объявляет конкурс "Успешный патент". Цель конкурса: выявление положительного опыта отечественных разработчиков по внедрению запатентованных технологий в различных отраслях промышленности по итогам 2024 года.

Конкурс призван привлечь внимание отечественных разработчиков к изобретательской деятельности, повышению уровня грамотности в сфере интеллектуальной собственности, а также демонстрации преимуществ коммерциализации инновационной продукции.

Принять участие могут российские изобретатели, правообладатели патента на изобретение, предоставившие все документы в соответствии с условиями конкурса. Претендент подает заявку на сайте Роспатента в электронной форме путем заполнения данных, указанных в анкете.

Срок подачи заявки - до 15 августа.