Симоньян сделала разрывающее душу заявление о Кеосаяне: "Я каждую ночь вижу такой сон. Потом просыпаюсь и не хочу верить"

В конце 2024 года в дом Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна пришла беда. Режиссер пережил клиническую смерть и впал в кому. Уже семь месяцев он находится без сознания.

Журналистка каждый день приезжает к мужу в больницу. В какой-то момент режиссер стал реагировать на Симоньян и даже попытался сжать руку жены. Но с тех пор улучшений в его состоянии нет. Маргарита уверяет, что не опускает руки и надеется на выздоровление Тиграна. Она призывает молиться за Кеосаяна и говорит, что только бог поможет ему выкарабкаться.

Поддерживают Маргариту не только близкие, но и поклонники. Люди каждый день пишут ей теплые слова. Одна из подписчиц Симоньян рассказала, что ей приснился Кеосаян, он был полностью здоров, отлично себя чувствовал и вел какое-то шоу. По словам женщины, сон был настолько реалистичный, что она даже сначала не поняла, что спит.

Журналистка призналась, что понимает поклонницу. "Я каждую ночь вижу такой сон. Потом просыпаюсь и не хочу верить, что проснулась", — рассказала Маргарита.

Отметим, что ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин пояснил, что движения пальцами в ответ на голоса – явный признак положительной динамики. Значит, мозг Кеосаяна не сильно пострадал и все еще воспринимает информацию. Шансы на выздоровление режиссера есть.