В Госдуму внесли поправки о круглогодичном призыве в армию

На рассмотрение Государственной думы внесены поправки в законодательство, предусматривающие изменение принципа призыва россиян на срочную воинскую службу. Предлагается отказаться от системы весеннего и осеннего призывов, заменив ее призывом на протяжении всего календарного года.

В поправках предлагается осуществлять призыв граждан на военную службу с 1 января по 31 декабря года на основании указа президента России. Действующая система предполагает весенний призыв с 1 апреля по 15 июля и осенний призыв с 1 октября по 31 декабря.

Также в поправках предусмотрено в течение всего календарного года проведение медицинского освидетельствования, профессионального психологического отбора и заседаний призывной комиссии.

Соответствующий законопроект опубликован во вторник, 22 июля, в электронной базе Госдумы.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин поручил предоставить выпускникам колледжей возможность особого порядка прохождения срочной военной службы. Президент велел сделать так, чтобы закончившие средние специальные учебные заведения призывники смогли во время "срочки" сохранять и развивать свои профессиональные компетенции.

Также Владимир Путин подписал поправки, согласно которым непредоставление в военный комиссариат сведений о смене места жительства грозит россиянам штрафами в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Штраф предусмотрен и за неявку в военкомат в установленный федеральным законом срок в случае переезда без смены регистрации.