Следком рассказал о судьбе задержанного главного редактора Baza

В Москве задержаны главный редактор Telegram-канала Baza Глеб Трифонов и его коллега, подозреваемые в даче взятки (статья 291 Уголовного кодекса Российской Федерации). Об этом рассказали во вторник, 22 июля, в Следственном комитете.

Как уточняется в официальном Telegram-канале ведомства, столичный главк Следственного комитета работает с лицами, которые могут располагать информацией в связи с расследованием уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.

Речь идет о задержании в трех регионах России полицейских, которым вменяется незаконная передача оперативной информации третьим лицам. Источники утверждали, что задержанные сливали оперданные Telegram-каналу Baza, но МВД такие детали не подтверждало.

В сообщении СКР задержания полицейских в Красноярском крае, на Кубани и в Белгородской области увязывают с задержанием главреда Baza и его коллеги. Во время обысков у них изъяли документы и электронные носители информации.

Между тем защитник главреда Baza Алексей Михальчик заявил в комментарии каналу, что Глеб Трифонов находится не на связи уже почти десять часов, а следователь "отказывается допускать адвокатов". Также адвокат утверждал в комментарии каналу "Осторожно, новости", что к делу привлечено "значительное количество оперативников".

При этом юрист подтверждал, что двоих сотрудников Baza отпустили из Следкома без предъявления обвинений.