В сентябре в Китае во время мероприятий в честь победы над милитаристской Японией возможны "многие встречи". Об этом заявил во вторник, 22 июля, президент США Дональд Трамп.

Американского лидера попросили оценить вероятность личного общения с президентом России Владимиром Путиным в КНР в сентябре, если оба политика туда отправятся в это время. Кремль не исключил возможность подобной встречи.

Трамп в ответ подтвердил, что получил приглашение на сентябрьские торжества в Китае от лидера государства Си Цзиньпина. Он также отметил, что "меня многие люди пригласили, мы довольно скоро примем эти решения".

Что касается встречи с Владимиром Путиным, президент Соединенных Штатов отделался уклончивой фразой "мы, вероятно, сделаем это в ближайшем будущем", причем "не самом близком, но и не далеком" (цитаты по РИА Новости).

Между тем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что личная встреча президентов России и США необходима для фиксации "крупных договоренностей", однако время для этого еще не настало.

Хочет встретиться с Владимиром Путиным и предводитель киевского режима. Владимир Зеленский уверяет, что "нужна встреча на уровне лидеров, чтобы реально обеспечить мир – действительно продолжительный".