Еще один крупный региональный чиновник арестован за коррупцию

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константин Куранов отправлен под арест в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве. Об этом рассказали во вторник, 22 июля, в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

Как уточнили в правоохранительных органах, после проведения следственных действий в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере Куранов был задержан и арестован в Москве, сообщает ТАСС.

Подробности уголовного дела и обвинений в адрес политика не разглашаются.

Ранее Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде ареста первому заместителю губернатора Владимирской области Александру Ремиге в рамках расследования коррупционного дела.

За решеткой оказался и мэр Красноярска Владислав Логинов, которого обвиняют в получении многомиллионной взятки. По версии следствия, он в обмен на помощь в выигрыше тендера на ремонт дорог в региональном центре получил взятку от руководителя коммерческой организации.