Вооруженные силы России ночью нанесли серию высокоточных ударов по тыловой инфраструктуре ВСУ. Сирена воздушной тревоги звучала в пяти областях Украины. В Сумах, Кривом Роге и в подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы.

В зоне СВО наши военные атакуют врага на всех стратегически важных участках фронта. На Харьковском направлении взводный опорный пункт противника атаковали операторы FPV-дронов. Ударом осколочно-фугасных снарядов укрепрайон был уничтожен.

Точно в цель бьет артиллерия. Беглым огнем самоходных гаубиц наши бойцы в ЛНР накрыли узел связи и скопление бронетехники неприятеля на линии боевого соприкосновения.

На Красноармейском направлении поддержку пехоте оказали расчеты тяжелых огнеметных систем. "Солнцепек" уничтожил полевые укрепления ВСУ, открыв штурмовикам дорогу к наступлению.