ПВО уничтожила 33 дрона ВСУ над российскими регионами в ночь на 23 июля

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракт на российской территории. В течение ночи на 23 июля сбито 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, основная часть беспилотников ВСУ уничтожена над Тульской и Ростовской областями – 12 и 11 соответственно. Над территорией Нижегородской области сбито 6 дронов, еще два – над Брянской областью. По одному украинскому дрону ликвидировано над Курской и Калужской областями.

В Ростовской области враг атаковал Новочеркасск, Шахты, Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы. Как сообщил в Telegram врио главы региона Юрий Слюсарь, в Новочеркасске пострадали три человека: две женщины госпитализированы с ранениями средней тяжести, мужчина с осколочным ранением живота находится в тяжелом состоянии. Возникшие в результате падения обломков дронов возгорания оперативно потушены.