Названы новые герои СВО

Новые примеры отваги и мужества российских военнослужащих в ходе СВО. Гвардии рядовой Сергей Шенцев, действуя в составе артиллерийской батареи, в ходе боя с неонацистами обеспечивал непрерывное ведение огня, не обращая внимания на разрывы вражеских снарядов. Благодаря грамотным действиям Сергея были уничтожены три единицы бронетехники и около десяти боевиков. Неприятель отступил.

Гвардии сержант Никита Филатов, находясь на боевом дежурстве, обслуживал машины реактивной артиллерии. В ходе очередного пополнения комплекта РСЗО "Ураган", транспортно-заряжающая техника подверглась обстрелу со стороны противника и была выведена из строя. Оценив обстановку, Никита устранил неисправности и восстановил боеспособность машины.