Визит американского блогера в Прибалтику неожиданно обернулся скандалом

Если ты не блогер или как минимум не стример - о славе даже не мечтай! Разлетелась новость по всемирной паутине: к нам обещал приехать одновременно блогер и стример из Америки по имени IShowSpeed, в миру Дейсон Уоткинс, на которого подписаны 40 миллионов человек.

40 миллионов человек - аудитория огромная. И вот стримера приглашают к себе страны Балтии, чтобы повысить свою популярность и узнаваемость в мире. Вся Прибалтика - это 6 миллионов населения. Убывает оно стремительно, так что напомнить о себе американской звезде с многомиллионной аудиторией - заманчивый проект.

Без казусов не обошлось. В Эстонии стримера встретили классическим народным танцем. А он мало того, что пришёл в шортах на встречу с премьером, так ещё и не сразу вспомнил, как того зовут.

Это уже Латвия. IShowSpeed взобрался на цоколь монумента Свободы, чем вызвал возмущение латышей. В него даже бросили бананом. А известный местный публицист Лато Лапса просто пригвоздил заморского гостя к позорному столбу.

Истоптал американский стример латвийскую свободу. Пришлось оправдываться мэру Риги, который считает, что организаторы визита должны были позаботиться о том, чтобы гостю объяснили, что такое памятник Свободы и какие правила необходимо соблюдать. Такому гостю - и какие-то правила? Он Литву с Латвией путает, а мэра Риги назвал мэром Латвии. Повышение.

Весёлый такой парень, 40 миллионов зрителей смеются от души. Правда, надежды прибалтийских стран повысить свою узнаваемость с помощью стримера обрели горький оттенок. Граждане обвинили IShowSpeed в неуважении к местной культуре. А когда выяснилось, что он в Россию собрался, Латвия вообще обиделась. И пообещала зажать гонорар за визит - 30 тысяч евро.

А он уже сидит. Готовится. Русский учит. И у кого тут, скажите, в действительности всё не так, как на самом деле?