Сергей Соседов нашел способ унизить Киркорова

Филипп Киркоров уже около года продвигает на сцену певицу Марго Овсянникову. Девушка, которую многие запомнили, как скандалистку из "Дома-2" талантом не отличается, поэтому старается брать эпатажем. Сергей Соседов публично унизил поп-короля, объяснив, зачем тому молодая протеже.

Критик заявил, что Марго не обладает музыкальным слухом и просто "открывает рот под фонограмму". Соседов уверен, что за певицей стоит человек с очень большими деньгами.

"Она, полагаю, чей-то пиар, просто за деньги ее продвигают вперед, чтобы открывала рот под фонограмму. Господи, мы столько раз это проходили, что даже скучно обсуждать", — возмутился Сергей в беседе с ОСН.

Филипп Киркоров, по мнению критика, сопровождает Марго на светских мероприятиях не из симпатии к молодому таланту. Журналист убежден, что певица купила покровительство поп-короля. "Не секрет, что Филипп Бедросович очень падок на деньги. Ему платят, и он просто исполняет прихоти этой бесталанной девицы. Вот и весь секрет ее продвижения", — нелестно высказался в адрес бывшего мужа Пугачевой Соседов.

Напомним, Марго Овсянникова впервые вышла на красную дорожку с Киркоровым в 2024 году. Поп-король также занимался продюсированием ее альбома. Артисты записали совместную песню "Молодая Мадонна", а позже сняли клип на нее.