Ольга Бузова сообщила печальную новость: "Евы не стало. Навсегда в моем сердце"

Ольга Бузова сообщила печальную новость. Ее любимый йоркширский терьер Ева скончалась.

Ветеринары несколько недель боролись за жизнь Евы, но помочь ей не удалось. Терьеру было 13 лет, она страдала от сахарного диабета. Незадолго до смерти пес ослеп. Ветеринары сразу предупредили Бузову, что ей стоит готовиться к худшему.

В своем Instagram* телеведущая опубликовала снимок с любимой собакой.

"Я хочу нас запомнить такими. Евы не стало. Моя бусинка улетела на облачка. Беги по радуге счастливой, как ты всегда бегала по травке. Мой самый любимый мокрый нос. Спасибо за счастье в 13 лет. Навсегда в моем сердце", - подписала фотографию певица.

Ранее стало известно, что Ольга Бузова спонсирует строительство храма в Новой Адыгее. Уже несколько лет певица перечисляет часть гонорара, полученного от концертов, на строительство божьего дома.

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