Очередной, третий, раунд российско-украинских переговоров по мирному урегулированию начнется в среду, 23 июля, в 19 часов по московскому времени. Об этом рассказал осведомленный источник.

Как подчеркнул собеседник РИА Новости, эти сведения носят предварительный характер и требуют уточнения. Официально время начала переговоров не подтверждали ни представители России и Украины, ни турецкие организаторы.

При этом в администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана заверили, что Турция, как и на предыдущих встречах, готова обеспечить безопасность вероятных новых переговоров делегаций.

В Турции выразили надежду на то, что переговоры Москвы и Киева "будут конструктивными, нацеленными на продолжение диалога и урегулирование конфликта, от которого страдает весь регион".

В Кремле тем временем подчеркнули, что Москва в вопросе украинского урегулирования намерена обеспечивать свои интересы. При этом российская сторона не разделяет скепсиса относительно результативности прошлых раундов переговоров.

Предводитель киевского режима Владимир Зеленский отмечал, что Украина рассчитывает обсудить темы "возвращения пленных, возвращения детей, которые были похищены Россией, и подготовки встречи лидеров".