США потребовали наказать Китай за спецоперацию России

Китай должен быть призван к ответу за "субсидирование" российской специальной военной операции на Украине. Такое заявление сделал во вторник, 22 июля, постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

Как сообщает Bloomberg, американский дипломат обвинил Китай в преследовании собственных интересов через поддержку российской спецоперации. По утверждению Уитакера, "Китай полагает, что ведет прокси-войну через Россию".

Целью официального Пекина, как полагает американский постпред, является попытка "занять Соединенные Штаты и наших союзников этой войной, чтобы мы не могли сосредоточиться на других стратегических вопросах".

Однако "Китай просчитался", убежден Уитакер. Он потребовал наказать Китай "за субсидирование убийств, которые происходят на поле боя на Украине".

Ранее официальный представитель Службы внешней разведки Украины Олег Александров утверждал, что Китай помогает России производить беспилотники, хотя формально "придерживается всех правил". Украинский чиновник заявил, что уличить КНР сложно, потому что там "делают все, чтобы не попасть под экспортный контроль и избежать санкций за свою деятельность".

Звучали из Киева и утверждения о том, что китайские военные якобы участвуют в СВО на стороне российской армии. В МИД КНР подчеркнули, что Китай всегда требовал от своих граждан держаться подальше от зоны вооруженного конфликта.