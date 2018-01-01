На фоне слухов о разводе в Сеть слит личный разговор Меган Маркл и Гарри: "Ты понимаешь, что это конец?"

Разговоры о скором разводе принца Гарри и Меган Маркл вспыхнули с новой силой после того, как сын Карла III решил вернуться в Британию. Жена-американка его в этом стремлении не поддерживает.

Более того, поговаривают, что Меган получила от Гарри все, что хотела, и так как теперь она зарабатывает в разы больше мужа, то не видит смысла в их союзе. Мол, принц не смог обеспечить ей королевскую жизнь, да и в целом Маркл надоело подпинывать мужа, чтобы он развивался и к чему-то стремился.

То, что в паре Меган и Гарри именно американка главная, ясно уже давно. Газета Daily Mail припомнила, что еще в 2018 году чтецу по губам удалось зафиксировать очень интересный разговор герцога и герцогини Сассекских. Маркл пыталась принудить к чему-то принца. Тот факт, что на момент беседы они находились на поминальной службе, Меган совсем не волновал.

"Воспользуйся этой ситуацией", — говорит мужу Маркл.

"Сегодня? Ты ведь понимаешь, что это конец?" — ответил Гарри.

На что именно в тот момент американка толкала принца, загадка. Британские журналисты не смогли выяснить, что тогда замышляла Меган. До прогремевшего на весь свет "Мегзита" оставалось еще целых два года, и вроде бы в тот момент в отношениях герцогов Сассекских с остальной королевской семьей был мир.