Дипломат Попов объяснил, что на самом деле хочет Трамп

Дональд Трамп призывает Москву и Киев к мирному соглашению, но при этом позиция самого президента США очень противоречива. Есть ли у главы Белого дома ясные цели на украинском направлении? И может ли активизация политических контактов между Москвой и Вашингтоном дать импульс российско-украинскому переговорному процессу?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с ветераном отечественной дипломатии, чрезвычайным и полномочным послом Вениамином Поповым.

"Я думаю, что стратегии нет. Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира. А без того, чтобы закончить конфликт на Украине, она ему не светит. К этому его подталкивают и внутриполитические соображения", - отметил он.

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