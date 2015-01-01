В Московском зоопарке умерла панда

Умер Рыжик — красная панда, обитавшая в Московском зоопарке. Об этом во вторник, 22 июля, рассказали в пресс-службе зоопарка.

Рыжик находился уже в преклонном возрасте — он немного не дожил до 11 лет. В Московский зоопарк его привезли из Польши в 2015 году. Жители и гости столицы могли любоваться животным в экспозиции "Животные Азии", где компанию Рыжику составляла его будущая подруга Зень.

Как отмечается в Telegram-канале Московского зоопарка, Рыжик был на удивление контактным и спокойным. Киперы могли кормить его с руки — Рыжик искренне радовался общению.

Тем временем в Центре воспроизводства Московского зоопарка у пары джейранов родился первый детеныш. Самка прятала драгоценное чадо в песчаной ямке — малыш терпеливо лежал в укрытии, прижав ушки, и шевелился только при приближении мамы.

Также сообщалось, что в Московском зоопарке удалось предотвратить серьезное преступление — задержали мужчину, который намеревался отравить животных. Для зверей это могло закончиться плачевно, если бы не своевременная реакция сотрудников.