Оформление прав и других документов для водителей подорожает в 1,5‑3 раза

Государственная дума приняла во вторник, 22 июля, поправки в законодательство о введении новых государственных пошлин и о повышении размера действующих госпошлин за совершение ряда юридически значимых действий.

В частности, поправки предусматривают увеличение размера пошлин за действия, связанные с государственной регистрацией транспортных средств и допуском водителей к дорожному движению.

Пошлина за получение паспорта транспортного средства (ПТС) вырастет с 800 до 1200 рублей, а за внесение изменений в ранее выданный паспорт — с 350 до 525 рублей.

Пошлина за выдачу национального водительского удостоверения на пластиковой основе увеличится до 4000 рублей, нового поколения — до 6000 рублей. Повышаются также пошлины за выдачу международного водительского удостоверения — с 1600 до 3200 рублей.

При этом подчеркивается, что новые суммы пошлин не будут обременительными для граждан и не повлияют на доступность получения водительских прав, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором чтении законопроект, которым предлагается увеличить штраф за отказ водителя остановиться по требованию сотрудника полиции — с нынешних 800 рублей до 10 тысяч рублей. Если это нарушение повторится, виновнику может грозить лишение водительских прав на срок до полугода.

Также парламентарии разработали законопроект, согласно которому будет разрешено использовать для тонировки стекол пленку со светопропусканием не менее 60%. При показателе менее 42% будет грозить штраф в размере одной тысячи рублей. Лобовое стекло тонировать будет нельзя.