Александр Пашутин похвастался пенсией в 120 тысяч рублей: вот почему 82-летний актер получает так много

Александр Пашутин похвастался, что получает пенсию в разы больше, чем обычные россияне. По данным социального фонда, средняя выплата по старости в стране достигла 23 448 рублей, а актеру ежемесячно перечисляют 120 тысяч. Как такое возможно, объяснил сам артист.

Александр Сергеевич считает, что в первую очередь на размер выплат повлияло то, что он больше 50 лет состоял в театральных труппах, делая отчисления на будущие выплаты. Актер никогда не соглашался на "серые" схемы, так как понимал — к хорошему это не приведет.

"В конце, когда мы, театральные, уходим на пенсию, получается хорошая пенсия. Поскольку мы работаем всю жизнь на сцене. А актеры кино раз снялись, получили хороший гонорар и ждут следующей картины", — признался он.

Пашутин подробно объяснил, откуда ему приходят деньги. Так, его основная пенсия составляет 65 900 рублей. Еще Александру Сергеевичу доплачивают как народному артисту, живущему в Москве. "Так что у меня и сама пенсия большая, и есть доплата московская плюс еще 43 тысячи. Некоторые народные раньше получали пенсию 20 тысяч, 25 тысяч рублей в месяц. Это ж нищета. Так что нижайший поклон городу за добавку к пенсии", — поделился артист.

Но это еще не все выплаты, полагающиеся Пашутину. Ежегодно актер получает президентскую доплату в 120 тысяч. "Так что к 108 900 добавляем 10 тысяч в месяц, и мы получаем как раз 120 тысяч в месяц. Без президентских это было 110 тысяч в месяц", — объяснил Александр Сергеевич в беседе с "АиФ".

Но даже очень достойная пенсия не подталкивает артистка к уходу со сцены. Он продолжает работать: ездит по стране с антрепризными спектаклями, снимается в кино и рекламе.