На Москву обрушился сильнейший ливень на планете: такое бывает только в тропиках

Один из самых интенсивных ливней на планете накрыл Москву сегодня. Синоптики зафиксировали за сутки до 82 миллиметров осадков. Больше бывает только во влажных азиатских тропиках. Пешеходам в таких условиях не помогали ни зонты, ни резиновые сапоги. Водителям тоже стоило переждать непогоду на возвышенности. Столичные коммунальщики работают в усиленном режиме: откачивают воду и устраняют повреждения.

Эту экскурсию по Красной площади туристы точно запомнят. Аномальный ливень снова стал над столицей стеной. Как все выглядело сверху, показали в Роскосмосе. На земле картина куда эпичнее снимков из космоса. Машины и автобусы не едут, а плывут. На Кутузовском проспекте ливнем смыло газон прямо на проезжую часть. Образовалась пробка. Потоп и на Новорижском шоссе в Красногорске. Из-за дождя на наземном участке Филёвской линии метро временно было остановлено движение. Поезда не ходили между "Пионерской" и "Багратионовской". На последней из-за ливня образовался водопад.

Потоп и в торговых центрах "Кунцево Плаза", "Времена года". Гроза пришла в Москву под конец рабочего дня. Некоторые решили переждать ливень на работе и из окон наблюдали, как проезжающие мимо машины буквально захлебываются. Нервы автомобилистов явно сдавали.

Но главное в такой дождь не терять зонтик. Хотя некоторые решили сразу с головой нырнуть под воду. Это время, когда пора доставать лодку, решили жильцы подмосковного ЖК "Новая Рига". Впрочем, их путешествие длилось не долго, экстренные службы уже несколько дней работают в усиленном режиме. Ситуация под контролем. Все заявки отрабатывают.

"Аварийные бригады "Мосводостока" осуществляли круглосуточное дежурство на всей территории столицы и оперативно прибывали на места временных скоплений воды для пропуска поверхностного стока в водосточную сеть. В связи с обилием воды, обрушившейся на город, понадобилось некоторое время, чтобы она самотеком уходила в водоприемные колодцы. На некоторых адресах потребовалось применение специализированной откачивающей техники, а также мощных насосных установок. Все поступившие заявки отработаны. Помех для автотранспорта и горожан нет", - Павел Сергеев, заместитель начальника управления по связям с общественностью ГУП "Мосводосток".

Еще утром синоптики объявили в регионе желтый уровень погодной опасности, связанный с грозой и дождем. Власти Москвы, в свою очередь, призвали использовать для поездок по городу метрополитен, а также не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Обрушившийся на Москву ливень за последние сутки стал одним из самых сильных на планете, говорят эксперты. Сильней бывают разве что в Юго-Восточной Азии.

"Произошло, действительно, невиданное событие. Не было еще никогда за всю историю наблюдений в Москве, в частности. А наблюдения выдуться аж с 1879 года. То есть 147 лет такого количества осадков не было. Но уже с завтрашнего числа будет совсем другая погода. Количество часов с прямым солнечным сиянием будет превышать количество часов, когда облака будут закрывать солнце. Со среды — 23-25 градусов, в четверг — 25-27. В пятницу стремится к 30-градусной температуре", - сообщил Роман Вильфанд.

Пик осадков позади, успокаивают синоптики. Однако летние дожди еще не отшумели и напоминают, что июль – самый дождливый месяц в году.