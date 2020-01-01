Умер Оззи Осборн: в начале июля он отыграл прощальный концерт

Скончался музыкант рок-певец Оззи Осборн. Ему было 76 лет.

О смерти легендарного музыканта сообщила его семья. В заявлении говорится, что один из основателей группы Black Sabbath скончался, "окруженный любовью".

В 2020 году стало известно, что Осборн страдает болезнью Паркинсона.

Оззи Осборн прекратил выступать в 2023 году. В феврале 2025 года музыкант перестал ходить самостоятельно. Он передвигался в инвалидном кресле. Тогда же Осборн решил вернуться на сцену ради прощального концерта.

Выступление легенды рок-музыки состоялось 5 июля в Бирмингеме. Для шоу впервые за 20 лет воссоединился оригинальный состав Black Sabbath.