Предводитель киевского режима Владимир Зеленский рискует оставить Украину без поддержки Запада из-за своих действий в отношении агентств по борьбе с коррупцией — Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Как пишет The Wall Street Journal, Зеленский обещал в своей предвыборной кампании бороться с коррупцией в своем государстве. Однако сейчас он продвигает поправки, фактически уничтожающие независимость НАБУ и САП от представителей власти.

Нападки на антикоррупционные агентства могут подорвать поддержку Запада, которая так важна для Украины в ее противостоянии с Россией. Также это может поставить крест на амбициях Украины по евроинтеграции, подчеркивает WSJ.

Британское издание Spectator не исключает, что Евросоюз может не только поставить под угрозу процесс вступления Украины в ЕС и отменить ее безвизовый режим, но даже ввести антиукраинские санкции из-за фактической ликвидации антикоррупционных агентств.

Тем временем в украинских городах начались массовые протесты против действий Зеленского в отношении антикоррупционных ведомств. В частности, протестующие вышли на улицы Киева, Одессы, Днепропетровска (Днепр), Львова. Люди выступают против законопроекта, который ограничивает полномочия НАБУ и САП.

Ранее роковые ошибки Зеленского перечислил глава исследовательского центра международной безопасности при Римском университете Luiss Алессандро Орсини. Просчетом, по словам эксперта, было уже то, что Зеленский решился занять пост президента Украины, не имея надлежащего представления о международной политике.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Киев напрасно отклонил предложенное Россией перемирие. Говоря о грубейшей ошибке Зеленского, дипломат напомнил про "категорический в грубой форме отказ" от инициативы Москвы по прекращению огня.