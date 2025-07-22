Олег Газманов сделал заявление об уходе со сцены: "Я чувствую себя лет на 100"

Олег Газманов 22 июля отметил 74-летие. Праздник певец встретил на сцене, он дал концерт в Калининграде, для артиста это уже добрая традиция.

Правда, как признается Газманов, иногда он устает и подумывает о пенсии. "Да, мне порой хочется на пенсию, на покой. Как только устаю, правда, хочется. Но как только дома посижу, сразу хочется обратно, на сцену", — заявил музыкант.

Гастрольный график Олега Михайловича расписан на месяцы вперед, он обещает, что будет радовать поклонников до тех пор, пока есть силы. А судя по отношению музыканта к возрасту, сил у него предостаточно.

"Я чувствую себя лет на 100. Потому что возраст – это ведь не количество прожитых лет, а сумма накопленных впечатлений. Так что мне уже лет 200 точно!" — пошутил Газманов.

По словам певца, он заряжается энергетикой зрителей, когда выходит на сцену. Поэтому и в день рождения предпочитает не сидеть в дорогом ресторане, а дарить свою музыку поклонникам. "Самый лучший подарок для меня – это когда я сам, своими ногами выхожу на сцену, беру микрофон и отражаюсь в глазах людей, которые приходят ко мне на концерт", — поделился певец в беседе с "МК".