Соединенные Штаты не планируют строго придерживаться объявленного главой государства Дональдом Трампом крайнего срока по урегулировании конфликта на Украине. Такое заявление сделали во вторник, 22 июля, в Госдепартаменте США.

Во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали ультиматум Трампа — политик пригрозил России и ее партнерам 100%-ными таможенными тарифами, если в течение 50 дней не будут прекращены бои на Украине.

Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон не намеревается жестко блюсти этот дедлайн — о дальнейших своих действиях американские власти будут судить по ходу переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине. Она напомнила, что "когда президент говорит о временном периоде, речь может идти о любом его участке, мы уже такое видели по одному поводу".

Брюс также подтвердила, что США осведомлены о планах Москвы и Киева провести в ближайшие дни третий раунд мирных переговоров. Чиновница подчеркнула, что "мы продолжаем поощрять переговоры между Россией и Украиной в движении к всеобъемлющему прекращению огня и достижению договоренности о мире", сообщает РИА Новости.

Ранее западные СМИ указывали на то, что возможности Трампа повлиять на Москву весьма ограничены. Ультиматум американского лидера, по мнению журналистов, "усложнит ему жизнь, ограничит его гибкость в будущем, сделает желаемое им урегулирование еще более недостижимым".

Также СМИ подметили, что нынешний президент США однажды даже заклеймил Украину как виновницу российской специальной военной операции. Трамп обходит молчанием тему послевоенного устройства Украины и не дает киевскому режиму обещаний относительно гарантий безопасности.