С Плющенко после операции творится странное: случился приступ

Преображение Евгения Плющенко все еще очень волнует народ. Фигурист перенес пластическую операцию около месяца назад. Олимпийский чемпион сделал блефаропластику. Поклонники спортсмена недовольны его новой внешностью, зато Яна Рудковская мужа поддержала.

В Сети активно обсуждают, что Плющенко, которому осенью исполнится 43 года, столкнулся с кризисом среднего возраста. Мол, с фигуристом творится что-то странное, он в тайне от жены обратился к хирургу, попытался омолодиться, но результат оказался сомнительным.

Евгений в свою очередь старается не реагировать на критику. Хотя сдерживать злость на людей, которые пристают к нему с расспросами, спортсмену все труднее. Когда олимпийскому чемпиону позвонил журналист "Общественной службы новостей" и поинтересовался, действительно ли фигурист переживает кризисный период, у Плющенко случился приступ агрессии.

"Смена внешности, новые глаза, мои хобби — это все не ваше дело, и вас это никак не касается, нет желания комментировать что-либо из этого списка", — заявил Плющенко и бросил трубку.

Между тем психолог Наталья Наумова подтвердила, что после 40 лет у многих мужчин наступает кризис, который как раз и выражается в попытках улучшить внешность, завести себе новые занятия. 

"В отношении окружающих он при этом может проявлять агрессию, и в такой момент посторонние подумают, что человек сам по себе такой. Но это просто сложный период перехода на новые возрастные рельсы", — пояснила психолог.