В Госдуме объяснили суть круглогодичного призыва — что ждет срочников?

Предложенный в России круглогодичный призыв в армию вместо двух призывов в год — весеннего и осеннего — должен, по задумке авторов идеи, облегчить жизнь срочникам и сотрудникам военкоматов. Об этом рассказал во вторник, 22 июля, руководитель думского комитета по обороне и один из авторов соответствующих поправок Андрей Картаполов.

Как подчеркнул депутат в комментарии РБК, при новой системе большее количество людей призывать в армию не будут — число призывников в последние годы примерно одинаковое, а количественный состав Вооруженных сил России увеличился за счет военнослужащих по контракту.

Зато при круглогодичном призыве ребята смогут в течение года спокойно пройти все требуемые процедуры, а военкоматы будут работать "без штурмовщины и авралов".

При этом фактическая отправка призывников в ряды армии будет осуществлять, как и прежде, весной и осенью — это связано с системой подготовки ВС России, в которой выделяют летний и зимний периоды, пояснил Картаполов.

В стране тем временем завершился очередной весенний призыв, который длился с 1 апреля по 15 июля. Ряды Вооруженных сил России пополнили 160 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. Срочников по-прежнему не привлекают к выполнению задач спецоперации. Также их не направляют для прохождения службы в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что наши граждане отправляются на специальную военную операцию добровольно, тогда как киевский режим отлавливает людей на улице, как собак. По словам президента, "у нас по 50, по 60 тысяч ребят в месяц сами приходят" на пункты отбора для службы по контракту.