Как обучают новобранцев - морских пехотинцев Тихоокеанского флота

Россияне активно заключают контракты с Минобороны и поступают на военную службу. На полигонах Тихоокеанского флота с новобранцами работают ветераны СВО. Сначала - индивидуально, потом - боевое слаживание в группах. Морских пехотинцев учат отражать атаки на воде, на земле и в воздухе. Одна из обязательных дисциплин - управление беспилотниками.

Беспилотный летательный аппарат поднимается, точно идет к заданной цели и успешно поражает ее. Идеально управлять дроном - это один из основных навыков, которым сегодня обучают вновь прибывших морских пехотинцев Тихоокеанского флота.

Перед тем, как взять в руки пульт от настоящего дрона, будущие операторы оттачивают мастерство на симуляторах. Летают по виртуальному городу, по узким улицам, сквозь здания. И не отрицают, что лучше это получается у тех, кто играл в компьютерные игры или имел дело с БПЛА на гражданке.

Здесь же военнослужащие учатся собирать и программировать дроны. Все инструкторы имеют реальный боевой опыт специальной военной операции и говорят, что сегодня важно регулярно модернизировать беспилотники.

Морских пехотинцев обучают выполнять задачи не только в воздухе, но и, конечно же, на земле. Боевую подготовку те, кто только недавно заключил контракт с Министерством обороны, проходят сначала индивидуально, затем – работают в двойках и тройках.

Если в начале специальной военной операции бойцы отрабатывали на полигоне всего шесть основных упражнений, сегодня на 20 больше. Современного военнослужащего готовят к самым непредсказуемым ситуациям.

Среди тех, кто подписал контракт, и молодые люди без военного опыта, и те, кто не только служил, но и участвовал в боевых действиях. Инструкторы – ветераны СВО находят подход ко всем.

Здесь, на самом большом полигоне Тихоокеанского флота, одновременно проходят подготовку не менее 100 морских пехотинцев. Обучение длится около двух недель, затем бойцы отбывают на прифронтовой полигон.