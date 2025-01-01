Минпросвещения определило объем нагрузки для школьников

Минпросвещения определило, сколько часов в неделю должны учиться младшие школьники.

Согласно документу, количество занятий в начальной школе не может составлять менее 2966 часов и не более 3305 часов.

Так, объем нагрузки в первом классе составит 20-21 час в неделю, во втором, третьем и четвертом классах – 23-26 часов в неделю. Точное количество часов сопряжено с вариантами федеральных учебных планов. Нормы начнут действовать с 1 сентября 2025 года.

Ранее в Госдуме предложили отменить оценки по четырем школьным предметам - по физической культуре, изобразительному искусству, музыке и труду.