Люди выпрыгивали из окон: что известно о ночном пожаре на Мытной улице

Сильный пожар произошел сегодня ночью в Москве: погиб человек, еще десять пострадали.

ЧП произошло на Мытной улице, дом 25. Загорелись две квартиры и балкон на четвертом этаже. Огонь охватил 100 квадратных метров. В настоящий момент пожар потушен, сообщили в столичном главке МЧС.

Чтобы спастись от огня, трем жильцам пришлось выпрыгнуть из окна. Из-за сильного задымления эвакуация людей из горящего здания проходила в сложных условиях, сообщили "360" в экстренных службах.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, их доставили в четыре разные больницы. Тело погибшего обнаружили в очаге пожара при тушении.

По факту пожара столичный СК начал проверку. Дело на контроле у Симоновской межрайонной прокуратуры. Следователи работают на месте происшествия.

По данным СМИ, квартира была переоборудована под хостел, на двухярусных кроватях ночевали курьеры. Там же они заряжали свои самокаты. Предварительно, в ходе зарядки один из самокатов загорелся. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.