Стали известны результаты ночных ударов по украинским военным объектам

Склады боеприпасов и объекты логистики стали целями ночных ударов ВС России по Сумской области. Регион оказался в центре активности, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По данным подпольщиков, зафиксировано не менее 8 прилетов. Под обстрел дронами-камикадзе и "Ланцетами" попали Сумы, Шостка, Боромля, Сумский и приграничные районы. На Кривой Рог в Днепропетровской области обрушились три волны атак: сначала 13 беспилотников, затем еще 9, в финале — серия взрывов в пригородах. Поражены склады и объекты логистики.

В Харьковской области - серия прилетов по Купянскому, Харьковскому районам и пригородам. Целями стали позиции ПВО, ремонтные площадки, логистика. В Черниговской области поражены объекты ПВО и средства наблюдения.