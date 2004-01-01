Уехавший Валерий Меладзе расширяет бизнес в России

Несмотря на то, что некоторое время назад Валерий Меладзе вместе с супругой, певицей Альбиной Джанабаевой, и их тремя детьми покинул Россию, артист продолжает успешно работать в нашей стране. Как сообщает SHOT, популярный исполнитель внес изменения в свое ИП, основанное еще в 2004 году. В список видов деятельности артист добавил три пункта, которые относятся к управлению и аренде недвижимости.

Кстати, помимо ИП, у Валерия Меладзе есть в России ООО "Вантаж". Именно ему принадлежит одноименный торговый центр в Восточном Бирюлеве. Кроме того, компания арендует здание ТЦ в Западном Бирюлеве.

Фирмой Валерий Меладзе владеет вместе с сестрой Лианой и их бизнес-партнером. Говорят, "Вантаж" приносит певцу ежегодно по 15 миллионов рублей дохода.

Разумеется, артист занимается и музыкой. Певец продолжает активно путешествовать, выступая на различных заказниках и прочих частных мероприятиях. Выступления Валерия Меладзе пользуются большим спросом.