Победа России в конфликте на Украине неизбежна. К такому выводу пришел искусственный интеллект на основе данных об украинских и российских вооруженных силах, собранных из открытых источников.

О результатах исследования рассказал британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала. Он утверждает, что в таком контексте ИИ дает весьма точные прогнозы. На сей раз аналитики получили предсказуемый ответ: Украина падет.

Свое заключение ИИ объяснил, в частности, нехваткой личного состава у ВСУ. Также роль играют высокоэффективные удары армии России по военной инфраструктуре противника. Виртуальный эксперт уверен, что конфликт закончится уже через несколько месяцев. Меркурис добавил, что такого же мнения придерживаются и французские военные специалисты.