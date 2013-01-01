Продюсер о разводе Кудрявцевой: "Макаров не будет претендовать на загородный дом, оставит его Лере и дочери"

В 2013 году Лера Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова. Влюбленных совершенно не смущала внушительная разница в возрасте. В 2018 году популярная ведущая родила молодому супругу дочь Марию.

Со стороны казалось, что в семье царит полная идиллия. Однако в январе 2024 года Лера Кудрявцева объявила, что ушла от мужа, и дала понять, что у хоккеиста проблемы с алкоголем. Однако спустя время известная ведущая смогла восстановить отношения с супругом. Они даже стали вместе выходить в свет, путешествовать.

Казалось, проблема осталась в прошлом, но нет. Недавно Лера Кудрявцева призналась, что муж снова продолжает пить, и она устала его лечить. В тусовке говорят, что Игорь Макаров не может смириться с тем, что его спортивная карьера осталась в прошлом, а найти себе другую работу, которая приносила бы столько же радости и денег, не может.

"Макаров пьет довольно давно и очень много. Лечился не единожды. Лера отправляла мужа в рехаб на свои деньги. Причем клиники были очень дорогими. Суточное проживание в рехабе стоило от 20 тысяч рублей. В прошлый раз Макаров пробыл в клинике два месяца. А это, считайте, уже больше миллиона рублей. И это только проживание и питание. За лечение (кодирование и работу с психологами) Лера платила такую же сумму", - рассказал продюсер Сергей Дворцов.

Он сообщил, что на фоне проблем с мужем у самой Леры Кудрявцевой начались проблемы со здоровьем. Продюсер уверен, что на сей раз развода не избежать, передает "КП".

"Лера выжата, а ей все-таки еще маленькую дочь воспитывать. Говорят, Макаров не будет претендовать на их загородный дом, оставит его Лере и своей дочери Маше. Если так, это достойный поступок с его стороны", - сообщил Дворцов.