Мишустин осмотрел на Алтае строящееся модульное приемное отделение больницы

Глава правительства Михаил Мишустин сегодня в Горно-Алтайске. Это уже 4-й пункт его рабочей поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири.

В столице республики Алтай премьер осмотрел строящееся модульное приемное отделение больницы. Оно стало первым по стране, которое возводят в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". И теперь такие клиники в кратчайшие сроки будут возводить во всех регионах страны.