Мишустин осмотрел на Алтае строящееся модульное приемное отделение больницы

Глава правительства Михаил Мишустин сегодня в Горно-Алтайске. Это уже 4-й пункт его рабочей поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири.
В столице республики Алтай премьер осмотрел строящееся модульное приемное отделение больницы. Оно стало первым по стране, которое возводят в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". И теперь такие клиники в кратчайшие сроки будут возводить во всех регионах страны.
"Два с половиной месяца и фактически здание, ну скажем так, приемного отделения, его называют. Это полноценный практически госпиталь. Полевой такой, который можно преобразовать и в операционную. Здесь современное оборудование. Все сделано, поставлено за разумные средства, за разумные деньги. Я скажу вам, этот проект примерно стоит 643 миллиона рублей. 100 миллионов регион вложил. Остальные средства федеральный бюджет. Его наполнили оборудованием. Но самое главное — это люди, врачи, профессионалы, которые сюда пришли, они будут оказывать качественную медицинскую помощь. А это очень важно для республики, куда сейчас все больше и больше едут людей. Я очень рад здесь видеть такую команду", - сказал Мишустин.