Собянин: Современное жилье для программы реновации построят на Павловской улице

В Даниловском районе столицы появится современный жилой квартал, построенный по программе реновации. Соответствующее постановление приняло правительство Москвы.

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, под эту задачу выделят участки площадью свыше двух гектаров, расположенные на Павловской улице.

На месте устаревших построек, помимо многоэтажек, возведут общественно-деловые объекты и подстанцию скорой помощи. Ещё один жилой квартал появится в Свиблове на Сельскохозяйственной улице. Также в проекте предусмотрен современный спортивный комплекс. Территорию благоустроят и организуют улично-дорожную сеть.