Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Богдана Зиновьева

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 12-летнего Богдана Зиновьева. Его историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать большую часть необходимой суммы. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но нужно ещё свыше миллиона восьмисот тысяч рублей.

У Богдана сверхтяжёлая форма апластической анемии. Это редкое заболевание, при котором костный мозг не вырабатывает клетки крови. У ребёнка по всему телу начали появляться синяки. Богдан недавно перенёс пересадку костного мозга, и теперь, чтобы защитить организм от опасных вирусов, требуется срочная поддержка специальным препаратом. Но стоит лекарство очень дорого.

Мы продолжаем помогать Богдану все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!