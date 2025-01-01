Глава МИД России только за первую половину 2025 года провел около 100 встреч в различных форматах. Внешнеполитическое ведомство опровергло вбросы об "изоляции" российского министра.

О так называемой "изоляции" говорят некоторые изгои. Они живут вдали от Родины, всеми забытые - и проецируют собственные фобии на других. Это известный в психологии механизм самозащиты сознания от реальности, сказано в сообщении МИД, опубликованном на официальной странице российского внешнеполитического ведомства в Telegram.

В МИД напомнили, что ранее пришлось опровергать фейк про "неулыбающегося" Лаврова. Тогда французское издание Le Figaro опубликовало статью о бескомпромиссном дипломатe "без всякого намека на улыбку". В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала с десяток фотографий и видео с широко улыбающимся российским министром.