ФСБ предотвратила теракт на Кубани

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на промышленном объекте нефтепереработки Кубани.

По подозрению в подготовке к теракту задержали гражданина одной из стран Центральной Азии, сообщили в УФСБ России по Краснодарскому краю. Он намеревался поджечь общежитие одного из нефтеперерабатывающих объектов с помощью "коктейля Молотова".

После преступления мужчина намеревался выехать в Афганистан и там вступить в ряды международной террористической организации.

Возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке террористического акта и участии в террористической организации. Свое преступление он намеревался снять на видео, чтобы потом использовать кадры для устрашения граждан России.