"Карман" - это такое углубление в окопе, где может незаметно спрятаться противник. Сунешься без подготовки - и тут же получишь пулю. Поэтому "карманы" бойцы сначала простреливают из автоматов на вытянутых руках. И только потом осматривают.

Этот штурм и зачистка деревни Комар - лишь один из эпизодов масштабного наступления российских войск на Красноармейск. А развивается оно настолько стремительно, что артиллеристы едва успевают менять корректуры. Сейчас одни данные о целях. Через час уже другие.

Всего за сутки российские войска вошли в Русин Яр и Новое Шахово. Взяли под контроль Бойковку и Щербиновку. Прорвались к Димитрову, его еще называют Мирноград. За этими названиями мало кому известных сел и городов на самом деле – катастрофа. Конечно, для ВСУ. Фронт вокруг Красноармейска рухнул. Резервов нет. Город и его сателлиты на 80 процентов в оперативном окружении. И что страшнее всего для националистов, первые огневые группы российских бойцов уже незаметно просачиваются в кварталы.

То, что Красноармейск вряд ли продержится дольше 2 месяцев, ВСУ хорошо понимают. Поэтому на позициях массовое дезертирство. И все чаще националисты бегут не в тыл, а к нашим бойцам. На днях российские военные спасли бедолагу – мобилизованного, в спину которому открыли огонь свои же бандеровцы.

Спустя год позиционных боев в Запорожье - российские войска неожиданно перешли в наступление на Малау Токмачку. С ходу взят под огневой контроль нашей бронетехники кирпичный завод. Он уже давно был переоборудован бандеровцами под мощный укрепрайон с полутораметровыми стенами и подземными казематами. Националисты, кто не успел сбежать, теперь там и останутся. Под завалами.

Следующая точка, которую сегодня в Малой Токмачке начинают сносить наши огнеметы – бывшее здание следственного изолятора. Под ударами термобарических снарядов, да еще и почти в упор, остатки националистов вряд ли продержаться больше суток.